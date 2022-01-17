Циклон «Ханнелоре» усилит ветер и гололед в Петербурге

Петербургу обещают снег и ветер. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной циклон пожаловал в Петербург. На этот раз он носит имя «Ханнелоре» (Hannelore), как его назвали немецкие метеорологи. Его северная часть принесет в город на Неве немного снега, а также последующее похолодание.

- Северная периферия циклонического вихря сделает погоду преимущественно облачной, местами пройдет небольшой снег и усилится ветер. На дорогах и тротуарах гололедица, температурный фон начнет постепенно понижаться, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Но похолодание будет ощущаться лишь к ночи, а днем в Петербурге обещают до +1 градуса. По Ленобласти будет -4…+1. Атмосферное давление начнет расти, но все равно будет существенно ниже нормы – 744 мм ртутного столба.

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