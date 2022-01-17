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Авто17 января 2022 7:15

Смольный опубликовал адреса работы передвижных радаров на скорость с 17 по 23 января

Передвижные комплексы будут работать по всему Петербургу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Смольный опубликовал адреса работы радаров фиксации скорости в Петербурге

Смольный опубликовал адреса работы радаров фиксации скорости в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 17 января 2022 года Смольный опубликовал новый список адресов, где на протяжении недели в Санкт-Петербурге будут работать передвижные комплексы фиксации превышения скорости. Радары будут кататься по главным магистралям, где чаще всего попадаются гонщики.

- 40 передвижных комплексов фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города, места дислокации комплексов определяются управлением ГИБДД, - рассказали в комитете по информатизации и связи.

Вся информация с нарушениями, которую фиксируют радары, будет передаваться в ЦАФАП. Постановления по делам об административных правонарушениях выносятся инспекторами ЦАФАП после рассмотрения полученных с комплексов материалов фотовидеофиксации.

Полный список адресов смотрите ниже.

Адреса работы комплексов / Фото: Смольный

Адреса работы комплексов / Фото: Смольный