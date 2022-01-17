Смольный опубликовал адреса работы передвижных радаров на скорость с 17 по 23 января

Смольный опубликовал адреса работы радаров фиксации скорости в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 17 января 2022 года Смольный опубликовал новый список адресов, где на протяжении недели в Санкт-Петербурге будут работать передвижные комплексы фиксации превышения скорости. Радары будут кататься по главным магистралям, где чаще всего попадаются гонщики.

- 40 передвижных комплексов фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города, места дислокации комплексов определяются управлением ГИБДД, - рассказали в комитете по информатизации и связи.

Вся информация с нарушениями, которую фиксируют радары, будет передаваться в ЦАФАП. Постановления по делам об административных правонарушениях выносятся инспекторами ЦАФАП после рассмотрения полученных с комплексов материалов фотовидеофиксации.

Полный список адресов смотрите ниже.