17-летнюю девушку изнасиловали на скамейке у школы в Купчино

Полиция проверяет историю об изнасиловании на школьной скамейке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция Фрунзенского района проверяет историю с заявлением об изнасиловании 17-летней девушки, на честь которой покусился ее 18-летний приятель. Причем, по словам матери потерпевшей, все произошло прямо на скамейке у школы.

- 16 января в 22:47 в полицию обратилась безработная женщина 1973 года рождения, заявившая о том, что в тот же день, на скамейке, расположенной на территории школы №443 (улица Купчинская), дочь изнасиловал ее знакомый, - сообщает источник «КП-Петербург».

По словам женщины, парню 18 лет, он живет на улице Бабушкина.

Позднее в полицию из Детской городской больницы 5 пришла телефонограмма о том, что к ним самостоятельно обратилась потерпевшая девушка. Острой гинекологической патологии у нее не выявлено.

Сейчас полицейские выясняют, насколько все было по согласию. Материалы переданы в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.