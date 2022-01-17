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Общество17 января 2022 7:40

Прокуратура начала проверку жалоб жителей Петербурга на травмирование при падении на гололеде

Надзорное ведомство даст оценку качеству содержания тротуаров
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Органы прокуратуры проводят проверки после сообщений петербуржцев в социальных сетях о травмировании при падении на гололеде

Органы прокуратуры проводят проверки после сообщений петербуржцев в социальных сетях о травмировании при падении на гололеде

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зима в Санкт-Петербурге выдалась снежной, так, что коммунальщики не справляются с уборкой и обработкой дорог от гололеда. Из-за этого горожане падают и травмируются, а также массово жалуются на это в социальных сетях. На проблему обратили внимание органы прокуратуры, которые начали проверку. Об этом 17 января 2022 года рассказали в надзорном ведомстве.

- Районными прокурорами по сообщениям петербуржцев в социальных сетях о травмировании при падении на гололеде организованы проверки исполнения жилищного законодательства и законодательства о безопасности дорожного движения при содержании пешеходных зон и дорог в зимний период, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура после проверок даст оценку качеству соблюдения требований по обработке пешеходных зон и дорог противогололедными материалами. После этого будут приняты меры.

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