Дед нашел мертвым 8-месячного внука в квартире на проспекте Энергетиков

Ребенок умер в квартире на проспекте Энергетиков. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

8-месячный малыш погиб у проблемных родителей в Красногвардейском районе Петербурга. Тело мертвого внука обнаружил его дед, живущий в той же квартире. Он и сообщил о произошедшем в полицию.

- 16 января в 17:54 поступил звонок от мужчины 1953 года рождения, пенсионера, проживающего на проспекте Энергетиков, о том, что в квартире умер ребенок 8 месяцев. По прибытии на место происшествия обнаружен ребенка без внешних признаков насильственной смерти, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Тело малыша было отправлено на судмедэкспертизу для установления точной причины его гибели.

Про семью известно, что она проблемная и состоит на учете как таковая. Родители ребенка не работают, мать ранее уже была лишена прав в отношении первого из детей. В октябре в квартиру уже выезжала полиция по заявлению, что он избивает мать и угрожает ее убить. На мужчину было заведено уголовное дело.

По факту смерти младенца начата проверка.