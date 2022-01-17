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Общество17 января 2022 7:54

Автобусные маршруты продлили в Колпинском районе Петербурга

Изменения позволят улучшить транспортное сообщение в районе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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17 января изменены трассы маршрутов № 326 и № 328 в Петербурге

17 января изменены трассы маршрутов № 326 и № 328 в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

С 17 января 2022 года в Санкт-Петербурге два маршрута автобусов начали ходить по новой, продленной трассе. Изменения были введены для того, чтобы улучшить транспортное сообщение в Колпинском районе города. Об этом рассказали в "Пассажиравтотранс".

- Продление трассы маршрута № 328 до Комбината строительных материалов обеспечит транспортное сообщение промышленной площадки "Ижорские заводы", промзоны вдоль Финляндской улицы, жилой застройки вдоль улицы Братьев Радченко с другими районами Колпино и станции метро "Рыбацкое", - рассказали в компании.

Также была продлена трасса маршрута автобуса № 326 до Малой Балканской улицы. Кроме того, будет организовано движение транспорта по Финляндской улице, где на данный момент сообщения нет вовсе.