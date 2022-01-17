Девять классов школ Петербурга находятся на удаленке из-за коронавируса и ОРВИ

В Петербурге 9 классов школ ушли на удаленку из-за болезней Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге начался новый рост заражений коронавирусом, в детских садах и школах города ситуация вполне хорошая. По данным комитета по образованию города на 17 января 2022 года на удаленке из-за болезней находятся только девять классов школ.

- Из-за коронавируса и ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий временно находится девять классов в восьми школах города, это 0,1 процентов от общего количества классов в городе, - пояснили в комитете.

Кроме того, на смешанном формате обучения находятся 2,3 тысячи школьников, это 0,4 процентов от общего количества учеников в городе. Дома они остаются по заявлению родителей.

В детских садах Петербурга ситуация еще лучше. На данный момент на карантин закрыта всего одна группа дошкольного учреждения.

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