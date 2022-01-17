Девушку-инвалида с ДЦП изнасиловали в Колпино

Дядя подал заявление об изнасиловании племянницы в Колпино. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские Колпинского района ищет неизвестного насильника, который надругался над 30-летней женщиной-инвалидом, страдающей ДЦП с детства. С заявлением в правоохранительные органы обратился ее дядя, работающий коком, то есть поваром-матросом на судне.

- 16 января в 22:47 в полицию обратился житель города Колпино с заявлением о том, что 15 января в период с 17:00 до 19:00 в неустановленном месте, неизвестный преступник изнасиловал его племянницу, - сообщает источник «КП-Петербург».

Других подробностей заявитель сообщить не смог. Поскольку дело касается сексуальной неприкосновенности женщины, материалы также переданы в Следственный комитет. Сейчас по факту заявления начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.