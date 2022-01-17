Кафе и ресторанам разрешили размещать летние веранды в Петербурге круглый год

Предприятия общепита в Петербурге смогут размещать круглогодичные летние кафе до конца 2023 года
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Санкт-Петербурге кафе и рестораны смогут круглый год размещать летние веранды. Соответствующее постановление 17 января 2022 года подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Оно будет действовать до конца 2023 года.
- Согласно документу, стационарные предприятия общественного питания получили возможность заключать без проведения аукционов договоры на размещение до 31 декабря 2023 года круглогодичные летние кафе, - пояснили в Смольном.
Эти веранды должны примыкать к зданию, где располагается заведение общественного питания.
При этом решение о заключении договора либо об отказе принимается комитетом имущественных отношений Петербурга в течение 30 дней с даты поступления заявки.
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