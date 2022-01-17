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Общество17 января 2022 8:34

Кафе и ресторанам разрешили размещать летние веранды в Петербурге круглый год

Постановление будет действовать до конца 2023 года
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Предприятия общепита в Петербурге смогут размещать круглогодичные летние кафе до конца 2023 года

Предприятия общепита в Петербурге смогут размещать круглогодичные летние кафе до конца 2023 года

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге кафе и рестораны смогут круглый год размещать летние веранды. Соответствующее постановление 17 января 2022 года подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Оно будет действовать до конца 2023 года.

- Согласно документу, стационарные предприятия общественного питания получили возможность заключать без проведения аукционов договоры на размещение до 31 декабря 2023 года круглогодичные летние кафе, - пояснили в Смольном.

Эти веранды должны примыкать к зданию, где располагается заведение общественного питания.

При этом решение о заключении договора либо об отказе принимается комитетом имущественных отношений Петербурга в течение 30 дней с даты поступления заявки.

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