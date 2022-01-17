Полиция пресекла сходку стритрейсеров у Шалаша Ленина

Полиция провела рейд по стритрейсерам в Разливе. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Полицейские Курортного района сорвали веселье десяткам уличных гонщиков. Стражи порядка пресекли сходку стритрейсеров на дороге к Шалашу Ленина в Разливе. Проверка скоростных свойств машин могла привести к ДТП. На место сбора участники покатушек приехали в том числе на каршеринговых машинах.

- Когда число собравшихся достигло несколько десятков, к ним присоединились несколько экипажей ДПС и патрульно-постовой службы. Со стритрейсерами была проведена профилактическая беседа о незаконности подобных мероприятий, - сообщает пресс-служба полицейского Главка.

Инспекторы проверили документы у водителей. Несколько автомобилистов не имели страховки и даже прав. Других привлекли за излишнюю тонировку и заставили снять пленку со стекол. Еще двоих отправили на медосвидетельствование – было подозрение на наркотическое опьянение. У одного полицейские изъяли «дозу». По этому факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.