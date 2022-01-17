Полиция задержала жителя Петербурга, прострелившего щеку мужчине

Мужчина выстрелил в лицо человеку в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо человека. Инцидент произошел в четвертом часу ночи 16 января 2022 года на Софийской улице. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В полицию из медицинского учреждения поступила сообщение о том, что от дома 33 по улице Софийской с травматическим ранением правой щеки, в удовлетворительном состоянии госпитализирован мужчина, - рассказали в полиции.

Правоохранители выяснили, что по указанному адресу между пострадавшим и неизвестным мужчиной произошел конфликт, в ходе которого нападавший выстрелил из неустановленного устройства прямо в лицо оппоненту, прострелив ему щеку.

Вечером у дома 35 по Пражской улице был задержан подозреваемый. Им оказался 46-летний местный житель. У него изъяли аэрозольный пистолет "Пионер". Возбуждено уголовное дело.