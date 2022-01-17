Прокат лыж закрыли в ЦПКиО Петербурга

В ЦПКиО закрыли прокат лыж из-за потепления Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург снова пришла оттепель, весь снег подтаял и превратился в гололед. Это стало не только проблемой для пешеходов, но так же и лишило жителей города возможности активно провести время в парке ЦПКиО, где временно закрыли прокат лыж. Об этом 17 января 2022 года рассказали в пресс-службе Елагина острова.

- Друзья, напоминаем, что прокат лыж временно недоступен в связи с обледенением, - рассказали в пресс-службе парка.

На данный момент посетителям острова доступна аренда только финских саней. Прокат работает каждый день с 11 часов до 19 часов.

Напомним, что вскоре погода в Петербурге изменится. Синоптики обещают, что в городе перед Крещением температура воздуха опустится до минус 5-7 градусов. Однако в сам православный праздник в Северной столице снова придет оттепель.