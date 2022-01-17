В Ленобласти 12-летний школьник провалился под лед

Как бы не старались сотрудники МЧС уберечь "экстремалов" от выхода на заледеневшие водоемы, все же находятся такие смельчаки Фото: Олег ЗОЛОТО

16 января в экстренные службы области поступило сообщение о том, что в городе Подпорожье Ленинградской области под лед провалился 12-летний мальчик. Как бы не старались сотрудники МЧС уберечь "экстремалов" от выхода на заледеневшие водоемы, все же находятся смельчаки, шагающие на встречу приключениям, а чаще всего еще и травмам. В этот раз без последствий тоже не обошлось.

- Заявитель сообщил, что мальчика из водоема уже вытащили. На момент обращения он находился в подъезде одного из домов, - рассказал "КП-Петербург" источник.

Взрослых рядом со школьником не оказалось. Мокрый и замерзший ребенок жаловался на боль в ногах. Предположительно, у него они были отморожены. Как сейчас себя чувствует ребенок - пока неизвестно.