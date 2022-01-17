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Происшествия17 января 2022 10:11

В Ленобласти 12-летний школьник провалился под лед

Мальчик отморозил ноги
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Как бы не старались сотрудники МЧС уберечь "экстремалов" от выхода на заледеневшие водоемы, все же находятся такие смельчаки

Как бы не старались сотрудники МЧС уберечь "экстремалов" от выхода на заледеневшие водоемы, все же находятся такие смельчаки

Фото: Олег ЗОЛОТО

16 января в экстренные службы области поступило сообщение о том, что в городе Подпорожье Ленинградской области под лед провалился 12-летний мальчик. Как бы не старались сотрудники МЧС уберечь "экстремалов" от выхода на заледеневшие водоемы, все же находятся смельчаки, шагающие на встречу приключениям, а чаще всего еще и травмам. В этот раз без последствий тоже не обошлось.

- Заявитель сообщил, что мальчика из водоема уже вытащили. На момент обращения он находился в подъезде одного из домов, - рассказал "КП-Петербург" источник.

Взрослых рядом со школьником не оказалось. Мокрый и замерзший ребенок жаловался на боль в ногах. Предположительно, у него они были отморожены. Как сейчас себя чувствует ребенок - пока неизвестно.