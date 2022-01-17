«Помощники» обокрали хромого пенсионера в Сестрорецке, предложив донести покупки от магазина

В Сестрорецке обокрали пенсионера. Фото: Олег ЗОЛОТО

84-летний житель Сестрорецка лишился 30 тысяч рублей. Их украли «добрые помощники», которые подошли к пенсионеру на улице и предложили донести тяжелый пакет из магазина до дома.

- Полицейским потерпевший рассказал, что 15 января около 20:00 на улице Володарского он познакомился с двумя неизвестными ему ранее мужчинами, которые предложили оказать помощь, так как сам пенсионер передвигается на костылях, - сообщает источник «КП-Петербург»

Дойдя до дома, пенсионер в благодарность пригласить помощников «на рюмочку чая». Здоровье у молодых гостей оказалось крепче – пожилой хозяин быстро заснул после выпитого, а они обчистили его кошелек.

По словам потерпевшего, оба были среднего роста и около 30 лет на вид, в темной одежде. Других примет пенсионер не запомнил.