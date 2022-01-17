Более 2 млн кубов снега и льда вывезли из Петербурга начала зимы

С начала зимы из Петербурга вывезли более 2 млн кубов снега и льда Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зима в Санкт-Петербурге выдалась очень снежной. С начала сезона дорожники вывезли с улиц города более 2 миллионов кубометров снега и льда. Об этом 17 января 2022 года рассказали в Смольном. Лишь за минувшую неделю на утилизацию было отправлено свыше 320 тысяч кубов снега и наледи.

- Температурные качели значительно осложняют работу предприятиям. Неоднократный переход температуры воздуха через ноль – от минуса к плюсу и обратно – провоцирует появление скользкости. Сейчас основные усилия брошены на то, чтобы обеспечить безопасность горожан на тротуарах и проезжей части, - отметили в городской администрации.

Отмечается, что для борьбы с гололедом используется песко-соляная смесь, состоящая на 90% или 50% из песка.

В понедельник на борьбу со снегом и гололедом вышли более 1,1 тысячи дворников и 1 тысячи единиц спецтехники.

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