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Общество17 января 2022 11:00

Из-за плохой уборки снега в Петербурге возбуждено более 170 административных дел

Общая сумма штрафов с начала года превысила 12 миллионов рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Из-за плохой уборки снега в Петербурге с начала года завели 173 административных дела

Из-за плохой уборки снега в Петербурге с начала года завели 173 административных дела

Фото: Артем КИЛЬКИН

Зима в Санкт-Петербурге стала настоящей проблемой для жителей города из-за обилия снега и льда. Горожане массово жалуются на плохую уборку, а также травмы, которые они получают, падая на гололеде. Так, с начала 2022 года в городе было возбуждено более 170 административных дел из-за некачественной уборки. Об этом 17 января 2022 года рассказали в Смольном.

- С начала 2022 года Государственной жилищной инспекцией проверено 243 управляющих компании, свыше 2 тысяч многоквартирных домов. По результатам проверок качества зимней уборки в отношении нарушителей возбуждено 173 административных дела на общую сумму штрафных санкций свыше 12 миллионов рублей, - пояснили в городской администрации.

Также в субботу, 15 января, вице-губернатор города Анатолий Повелий провел рабочий объезд Центрального, Фрунзенского и Невского районов, чтобы проверить качество уборки улиц и кровель домов. Проблемы были обнаружены во дворах на улице Марата, на Владимирском проспекте, а также во многих других местах.

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