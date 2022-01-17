МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 18 января

Сильный ветер накроет Петербург 18 января Фото: Олег ЗОЛОТО

На Санкт-Петербург надвигается непогода. Управление МЧС Северной столицы предупредило о том, что в ночь на 18 января 2022 года в городе поднимется сильный ветер, который подует с северо-запада.

- 18 января в прибрежных районах Санкт-Петербурга ночью ожидаются порывы северо-западного ветра до 15 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица, - рассказали спасатели со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем ветер будет более умеренный, а вечером сменит направление и подует с запада.

Также температура воздуха в течение суток ожидается в пределах 5-7 градусов мороза. На следующий день, 19 января, в Петербурге снова потеплеет до нуля, плюс 1 градусов. Поэтому на Крещение традиционных морозов ждать не стоит.

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