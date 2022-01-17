Переменчивая погода с оттепелями продержится в Петербурге до конца января

В январе будет слякотно, но морозы на этом не закончатся. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оттепели с гололедом, слякотью и мокрым снегом будут преследовать петербуржцев минимум до конца января. Причиной станут регулярные приходы циклонов, которые не дадут разгуляться морозам.

- Да. Пока получается так: циклоны идут. Мы оказываемся попеременно то в теплых частях циклонов, то в холодных, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге 92,0 FM» метеоролог Юрий Куткевич.

Крещенских морозов точно не будет. Впрочем, аномального тепла тоже не прогнозируется.

- Средняя температура января -7,8 градуса. Пока мы находимся около этих значений. Но все будет подсчитано в конце месяца. Вряд ли мы сильно «выскочим» за рамки, - отметил метеоролог.

Тем более, не стоит ожидать ранней весны. «Существенные холода» могут быть и в феврале и в марте.

- Как говорит народная мудрость: «солнце на лето, зима на мороз», - напомнил Юрий Арсеньевич.

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