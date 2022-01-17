Умер Борис Васильев, научный сотрудник музея-заповедника Старая Ладога

Умер ведущий научный сотрудник музея-заповедника Старая Ладога Борис Васильев / Фото: Старая Ладога

В Санкт-Петербурге 15 января 2022 года умер Борис Васильев, ведущий научный сотрудник музея-заповедника Старая Ладога. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

- С горечью в сердце сотрудники музея-заповедника приносят соболезнования семье Бориса Григорьевича Васильева. Ладога скорбит, - сообщили в музее.

Борис Григорьевич начал работу в Старой Ладоге в 1972 году. В октябре 2022 года его служению музею исполнилось бы 50 лет. Он стоял у истоков формирования коллекции живописи, был одним из инициаторов первых художественных выставок.

Главным делом его жизни стало изучение древнерусской живописи. Он знал каждый мазок, каждый завиток, каждый сохранившийся сантиметр, расписанный рукой древнего мастера.

О месте и времени прощания с искусствоведом будет сообщено позже.