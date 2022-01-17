Три рейса перенаправили в Пулково из-за ЧП в аэропорту Минска

Три минских рейса сели в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Три рейса белорусской авиакомпании «Белавиа» были перенаправлены в Пулково из-за ЧП в аэропорту Минска. Инцидент произошел утром понедельника, 17 января, с лайнером «Узбекских авиалиний». Дополнительные сложности создала погода, не позволившая совершить посадку в столице Белоруссии.

- Из-за ситуации, сложившейся в Национальном аэропорту «Минск» 17.01.2022 в связи с выкатом самолета авиакомпании «Узбекские авиалинии» за пределы взлетно-посадочной полосы, а также в связи со сложными погодными условиями, на запасной аэродром в Санкт-Петербурге перенаправлены три рейса, - сообщает пресс-служба «Белавиа».

Изменения коснулись пассажиров рейса «Санкт-Петербург-Минск», который вернулся в аэропорт вылета, а также двух самолетов из Москвы: 958 «Домодедово-Минск» и 976 «Шереметьево-Минск».

Они вылетят в Беларусь как только позволят условия.