Шесть баров в Петербурге закрыли из-за нарушений коронавирусных правил

Шесть баров закрыли в Петербурге за нарушение коронавирусных правил / Фото: Смольный

За минувшую неделю в Санкт-Петербурге закрыли и опечатали шесть баров, нарушивших коронавирусные правила. Об этом 17 января 2022 года рассказали в Смольном. Всего с 7 по 17 января в городе было проверено более 100 организаций на соблюдение установленных требований.

- С 7 по 17 января проверена 101 организация - 58 магазинов, 30 точек общепита и 13 предприятий сферы услуг в Калининском, Невском, Кировском, Московском и Центральном районах. Нарушения выявлены в 6 магазинах – у них не было QR-кода, журналов термометрии и дезинфекции, разметки для соблюдения дистанции посетителями, - рассказали в Смольном.

Также инспекторы выявили 11 заведений общепита, которые продолжали работать ночью, несмотря на запрет. Грубые нарушения обнаружены в барах на улице Рубинштейна, Владимирском и Литейном проспектах, кальянных на улицах Варшавской и Белинского, Московском и Лиговском проспектах.

По итогам были закрыты есть баров. Нарушители заплатят штрафы до 300 тысяч рублей.

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