«Да, я хочу ночью в цирк»: в Петербурге начали рассматривать иски об отмене QR-кодов и карантинных ограничений

Дело о карантинных мерах в Петербурге все же дошло до суда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Городской суд все же начал рассматривать дело об отмене QR-кодов в Петербурге. В один, коллективный иск, были объединены несколько отдельных претензий к Смольному. Во всех противники ограничений требовали отменить действие постановления №121, либо различных его редакций и частей.

- Сегодня определились с объединением. К коллективному иску присоединено еще два (№3а-62/2022 и №3а-78/2022). Еще два иска будут рассматриваться отдельно. Кроме того, судом был рассмотрен вопрос о процессуальном соучастии 27 граждан, обратившихся в суд с желанием присоединиться к иску №3а-62/2022. Суд отказал, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Далее началось собственно рассмотрение коллективного иска. Правда, до него не допустили двух человек, не пожелавших надеть маски. Затем один из истцов потребовал приобщить к делу экспертное заключение, которое подтверждает, что статистические данные, на основе которых власти ввели ограничительные меры, содержат недостоверные сведения. Суд приобщил.

В плане требований, судья зачитал пункт про ограничение работы цирков и аквапарков в ночное время, на что один из истцов тут же заявил: «Да, я хочу ночью в цирк. Или на водный аттракцион».

Ввиду объемности иска, сегодня рассмотреть все не удалось. Заседание продолжится 21 января.

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