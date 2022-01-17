Пикалев: Мусоросжигательных заводов не будет в Петербурге

В Петербурге не будут стоить мусоросжительные заводы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мусоросжигательных заводов в Санкт-Петербурге не будет. Об этом 17 января 2022 года заявил вице-губернатор Валерий Пикалев в ответ на вопрос "Комсомольской правды" о том, какая доля мусора из Северной столицы направится на сжигание, какая часть новых заводов будет мусоросжигательными.

- Мусоросжигательных заводов в планах нет, и не будет! Это даже не обсуждается, - категорически заявил Пикалев.

При этом, генеральный директор Невского экологического оператора Екатерина Горшкова на этой же пресс-конференции рассказала, что в Петербурге и Ленобласти будут использовать самые разные современные подходы к утилизации отходов. Среди них - выработка топлива. Отметим, что топливо как раз можно получать в результате сжигания мусора.

Также одной из целей мусорной реформы - внедрить раздельный сбор отходов и решить проблему нелегальных и разрастающихся свалок.

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