Пьяный пациент напал на медика и охранника в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Фото: Олег ЗОЛОТО

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге произошел инцидент с участием пациента, медсотрудника и охранника учреждения. Как рассказали в комитете по здравоохранению, в ночь на 17 января 2022 года в приемное отделение по скорой поступил мужчина с челюстно-лицевой травмой, повреждениями мягких тканей лица и очевидными признаками алкогольного опьянения. Однако вместо того, чтобы спокойно пройти диагностику, он устроил драку.

- В кабинете КТ пациент напал на специалиста лучевой диагностики, несколько раз ударил его. Тогда на место были вызваны два охранника, - рассказали в комитете.

Охранники пытались усмирить буйного пациента. Однако мужчина напал на одного из них, ударил по голове и лицу, после чего начал душить. Тогда второй охранник скрутил пациента, чтобы усмирить его.

В итоге пациента все же обследовали и отпустили домой. Охранник и специалист лучевой диагностики отправлены в травмпункт для освидетельствования побоев от буйного пациента.