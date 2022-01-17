Церковь призвала петербуржцев отказаться от массовых купаний и селфи на Крещение

Церковь призвала не "моржевать" на Крещение. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителей Петербурга и Ленобласти призвали не окунаться в прорубь на Крещение ради «массовости» и уж тем более не устраивать из этого шоу, делая селфи для соцсетей. По словам представителя церкви, лучше задуматься о смысле праздника и совершить хороший поступок.

- Церковь призывает отказаться от массовых купаний в этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Из года в год мы повторяем, что омовение в купели – благочестивая традиция. Это не церковное правило и уж тем более обряд, - отметил на пресс-конференции посвященной Крещению настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость (с грошиками)» иерей Богдан Полевой.

Представитель церкви заявил, что если человек верующий и этот праздник для него что-то значит, то в этот день он может прийти на богослужение, причаститься, исповедаться. Набрать святой воды и отнести ее больным, кто не смог прийти сам. Это будет более правильно, чем массовое «моржевание», которое не имеет отношения к духу церковного праздника.

- Вместо окунания в прорубь и каких-то селфи, без такого шоу, переключиться на дела добра и любви, - подчеркнул иерей.