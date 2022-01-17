Суд не стал менять мягкий приговор оператору аттракциона в «Диво-Острове», где погиб человек

Жертвой ЧП стал 22-летний парень. Фото предоставлено очевидцами.

Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе приговор в отношении 20-летней девушки оператора аттракциона «Бустер» в парке развлечений «Диво Остров» на Крестовском острове, по вине которой погиб ее молодой коллега. Летом 2021 года его убило тем самым аттракционом. Ранее девушку приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей. Родным погибшего она выплатила еще 630. Но теперь родственники и прокуратура заявили о несогласии с наказанием.

- Прокурор подал апелляционное представление, в котором просил постановление районного суда отменить, направить дело на новое рассмотрение. Указал, что возмещения морального вреда, в данном случае, не достаточно для прекращения дела, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Представитель потерпевшей стороны поддержал требование прокурора и отметил, что последствия произошедшего, то есть гибель человека, невосполнимы.

Однако суд указал, что изначально потерпевшая сторона была не против прекращения дела, поэтому приговор оставлен без изменения.