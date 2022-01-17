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Звезды17 января 2022 13:27

Реставрация Дома с часовней Божией Матери Коневской закончилась в Петербурге

У здания восстановили кирпичную кладку, декоративные элементы и исторические решетки
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Завершена реставрация дома с часовней Божией Матери Коневской на Загородном проспекте / Фото: Смольный

Завершена реставрация дома с часовней Божией Матери Коневской на Загородном проспекте / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге закончилась реставрация дома с часовней Божией Матери Коневской, который располагается на Загородном проспекте. Постройка является объектом культурного наследия и входит в состав Подворья Коневецкого Монастыря. На работы было выделено 17,9 миллионов рублей.

- В доме с часовней Божией Матери Коневской отреставрированы кирпичная кладка стен, декоративные архитектурные элементы, металлические и деревянные конструкции, цоколь из гранитных плит, а также исторические оконные решетки и арочные ворота, фонари портала главного входа, - рассказали в Смольном.

Известно, что часовню в доме некогда посещали император Александр II с семьей, а также жившие неподалеку писатели Фёдор Достоевский и Николай Лесков.

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