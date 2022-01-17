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Общество17 января 2022 13:45

Жители Петербурга начнут получать единую квитанцию за коммунальные услуги

В платежку будут объединены счета за электричество, жилье и коммунальные услуги, капремонт
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
В Петербурге будет создан единый информационно-расчетный центр в сфере ЖКХ

В Петербурге будет создан единый информационно-расчетный центр в сфере ЖКХ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге горожане начнут получать единую квитанцию за все коммунальные услуги. Об этом 17 января 2022 года рассказал губернатор города Александр Беглов. Это произойдет благодаря тому, что в Северной столице создадут единый информационно-расчетный центр в сфере ЖКХ.

- Создание единого информационно-расчетного центра значительно упростит расчеты по всем коммунальным платежам. Петербуржцы будут получать одну платежку - за электричество, жилье и коммунальные услуги, капремонт. Услуги будет оплачивать проще. Это удобно и для управляющих компаний, и для ресурсоснабжающих организаций, - отметил градоначальник.

Сейчас расчетом платы за коммунальные услуги занимается "ВЦКП Жилищное хозяйство", а за электричество - "Петроэлектросбыт". Однако компании собираются объединиться. Это и позволит создать единый платежный документ и упростить расчеты по всем коммунальным платежам.

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