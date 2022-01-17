Более 500 долгожителей Петербурга получили выплаты на юбилей

Более пятисот петербургских юбиляров-долгожителей получили выплаты Фото: Олег ЗОЛОТО

В январе в Санкт-Петербурге 538 долгожителей получили выплаты к юбилею. Речь идет о горожанах, которым исполнилось 90, 95, 100 или более лет. Такая мера социальной поддержки начала работать только с Нового года. Об этом 17 января 2022 года рассказали в Смольном.

- Мы должны поддержать наших долгожителей. Это представители поколения, которое пережило войну, защитило нашу Родину, выдержало все тяготы послевоенного восстановления страны. Забота о них - наш святой долг, - отметил градоначальник Александр Беглов.

Так, по 15 тысяч рублей уже получили 400 горожан, которым исполнилось по 90 лет, еще по 20 тысяч получили 112 95-летний петербуржцев. По 25 тысяч выплатили 26 долгожителям, которым исполнилось по 100 или более лет. В общей сложности сумма выплат составила 8,89 миллионов рублей.