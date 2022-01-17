Суд Петербурга отменил домашний арест для фотомодели Лилии Судаковой, убившей мужа

Суд в Петербурге изменил меру пресечения модели Лилии Судаковой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге Дзержинский районный суд изменил меру пресечения для фотомодели Лилии Судаковой, которая обвиняется в убийстве мужа. Теперь девушка сможет вернуться домой в Москву, а также вернуться на работу. Об этом 17 января 2022 года рассказали в объединенной пресс-службе судов.

- Материалы уголовного дела с обвинительным заключением поступили в суд, обвиняемая содержалась под стражей и под домашним арестом длительный срок, нарушений условий содержания Судакова не допускала, - рассказали в пресс-службе.

Лилию отпустили из-под домашнего ареста, оставив ей запрет определенных действий. Ей нельзя общаться со свидетелями и потерпевшими по делу, а также отправлять и получать посылки, бандероли, письма, телеграммы. В остальном фотомодель может жить по месту регистрации или в Петербурга, и устроиться на работу.