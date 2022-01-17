В Смольном рассказали подробности мобилизации сил перед волной «омикрона»

Власти Петербурга рассказали подробности того, как в городе пройдет мобилизация сил перед вспышкой "омикрона". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном рассказали подробности того, как именно в Петербурге пройдет мобилизация сил всех структур перед вспышкой «омикрона». По словам губернатора Александра Беглова, в Северной столице увеличат охваты тестирования на коронавирус. Кроме этого медики будут чаще проводить КТ-исследования, инфраструктура к этому готова. Власти города не скрывают, что медработников может не хватить, поэтому к борьбе с инфекцией будут подключать студентов.

- В Петербурге будут создавать дополнительные бригады скорой помощи. Продолжается практика обучающих курсов для медработников. Что касается грядущей детской вакцинации, то оборудуем спецкабинеты в поликлиниках для подростков. Будем готовы прививочную кампанию, как только в город поступит первая партия новой вакцины для подростков «Спутник-М», - сообщил губернатор.

Добавим, что ранее градоначальник прямо сказал, что в Петербурге будет не просто вспышка «омикрона», а вертикальный подъем заболеваемости.