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Общество17 января 2022 15:19

Капитальный ремонт пройдет в 2 тысячах жилых домах Петербурга в 2022 году

На это будет направлено более 19 миллиардов рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В 2022 году капитально отремонтируют почти 2000 жилых домов в Петербурге

В 2022 году капитально отремонтируют почти 2000 жилых домов в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в 2022 году планируется провести капитальный ремонт почти 2 тысячи жилых домов. Об этом 17 января 2022 года рассказали в Смольном. Отмечается, что на это будет выделено 19,76 миллиардов рублей, из них 3 миллиарда выделил город из бюджета.

- При осенней корректировке бюджета мы приняли решение дофинансировать Фонд капитального ремонта на 3 млрд рублей. Это позволило сохранить размер взноса на капремонт для горожан на уровне прошлого года, - пояснил губернатор города Александр Беглов.

Во всех домах установят систему погодного регулирования. Устройство будет поддерживать режим работы теплоносителя в зависимости от температуры в городе. Это позволит снизить затраты на электроэнергию.

Также на лестничных клетках установят датчики движения, чтобы освещение включалось и выключалось автоматически, а освещение на фасадах домов будут регулировать с помощью фотореле.