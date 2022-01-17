Метрополитен Петербурга ищет менеджера соцсетей за 30 млн рублей

Метро Петербурга ищет менеджера соцсетей за 30 млн рублей в год Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге метрополитен ищет специалиста, который будет заниматься социальными сетями подземки, а также мониторить СМИ. В ближайшие три года метро потратит на это более 30 миллионов рублей. Сейчас подземка ищет подрядчика, для оказания услуг по информационному сопровождению своей деятельности. Соответствующая заявка 17 января 2022 года появилась на портале госзакупок.

- Подрядчик должен будет заниматься улучшением информационного и навигационного сопровождения пассажиров метро, повышать эффективность и скорость распространения информации и деятельности и работе подземки, - говорится в документации.

В частности, специалисты должны будут вести социальные сети и другие интернет-платформы метро, мониторить СМИ, соцсетей, а создавать иллюстрации и делать фотографии и видео о деятельности петербургской подземки.