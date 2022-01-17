Жители Колпино массово жалуются на пробки после изменения маршрутов двух автобусов

В Колпино возникли мертвые пробки после изменения маршрутов двух автобусов. Фото: СОЦСЕТИ / "Яндекс.Карты"

Жители Колпино массово жалуются на мертвые пробки, в которых теперь вынуждены стоять пассажиры двух автобусов – с номерами 326 и 328. Ранее Смольный анонсировал продление соответствующих маршрутов с 17 января 2022 года. На бумаге все выглядит благородно – власти охватили социальным транспортом большую территорию Колпинского и Фрунзенского районов (полный список изменений по ссылке – Прим.Ред.). На деле же одна из улиц, Финляндская, превратилась в одну огромную пробку, в которой люди теряют около часа.

326-й маршрут продлили. Фото: Смольный

Эпицентром жалоб стали тематические группы Колпино во «Вконтакте». К обсуждению подключилась «Комсомолка». Местные жители рассказали, что раньше таких проблем не было.

- Опоздание на работу на час. Пришлось выйти в начале этой Финляндской улицы и идти пешком до работы 50 минут по Софийской! Самое что интересное, в 9:53 стояло в этой пробке три 326-х автобуса, в 10:08 уже шесть, - гневается Анастасия Караева.

- Какой дурак это придумал, изменить маршрут? Утром стояли минут 40. Водитель не выдержал, как-то сумел развернуться, поехали как раньше. Люди на работу опоздали, в платные клиники по записи не приехали, - пишет Людмила Осипова.

А вот и Финляндская улица с огромными пробками в час пик. Водители пишут, что много проблем создают и фуры, поворачивающие на территорию заводов. Фото: Смольный

Претензии петербуржцев касаются не только злополучной Финляндской улицы, где находятся заводы.

- 328 автобус раньше был очень удобным маршрутом, на котором жители Колпинского выбирались в Невский район. Но его обрезали только до Рыбацкого теперь. А было так удобно ездить в бассейн, и в ветеринарку, и в другие хорошие места. Теперь только если на перекладных (соответственно два раза платить) или на такси, - сообщил «Комсомолке» лично администратор сообщества «Колпинский район».

«КП-Петербург» обратилась в пресс-службу городского комитета по транспорту, чтобы там прокомментировали жалобы горожан и, возможно, придумали скорейшее решение проблем. Теперь в Смольном хотя бы в курсе мнения людей.