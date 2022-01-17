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Здоровье17 января 2022 17:02

Комздрав ждет пик волны «омикрона» в Петербурге к концу января

По словам властей, новый штамм «захватывает» страны и города за месяц-полтора
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В комздраве дали прогноз по пику "омикрона" в Петербурге.

В комздраве дали прогноз по пику "омикрона" в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге ожидают пик волны «омикрона» к концу января 2022 года. О прогнозе властей рассказал первый замглавы городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана. По словам чиновника, судя по развитию эпидситуации на Западе, новому штамму коронавируса нужно от 1 до 1,5 месяца, чтобы «захватить» страну или город. Соответственно, в Северной столице число заболеваний в ближайшее время на спад не пойдет.

- Этих волн может быть сколько угодно. Все зависит от того, сколько будет вакцинированных людей, развития коллективного иммунитета. Первый пациент у нас обнаружен в середине декабря. То есть середина-конец января – этот тот пик, который нас ждет, - сообщил Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Как добавил чиновник, в городе совсем ненамного увеличилась статистика по госпитализациям в ковидные стационары. А вот число зараженных и находящихся на амбулаторном лечении взлетело в 2-3 раза. Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что в городе будет вертикальный подъем заболеваемости.