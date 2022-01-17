Комздрав ждет пик волны «омикрона» в Петербурге к концу января

В комздраве дали прогноз по пику "омикрона" в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге ожидают пик волны «омикрона» к концу января 2022 года. О прогнозе властей рассказал первый замглавы городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана. По словам чиновника, судя по развитию эпидситуации на Западе, новому штамму коронавируса нужно от 1 до 1,5 месяца, чтобы «захватить» страну или город. Соответственно, в Северной столице число заболеваний в ближайшее время на спад не пойдет.

- Этих волн может быть сколько угодно. Все зависит от того, сколько будет вакцинированных людей, развития коллективного иммунитета. Первый пациент у нас обнаружен в середине декабря. То есть середина-конец января – этот тот пик, который нас ждет, - сообщил Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Как добавил чиновник, в городе совсем ненамного увеличилась статистика по госпитализациям в ковидные стационары. А вот число зараженных и находящихся на амбулаторном лечении взлетело в 2-3 раза. Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что в городе будет вертикальный подъем заболеваемости.