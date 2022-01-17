В магазинах Петербурга нашли фальсификат молочных сосисок

В шести образцах нашли ДНК курицы, что означает добавление мяса птицы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургская организация «Общественный контроль» проверила молочные сосиски, которые продаются в магазинах. Общественники взяли десять образцов известных торговых марок и отнесли их в лабораторию Росстандарт. Проверяли на соответствие состава ГОСТу, то есть рецептуре. Оказалось, что из отобранных продуктов только три прошли проверку, остальные отказались с различными ненужными добавками.

Например, в некоторых из них нашли ДНК курицы, что означает добавление мяса птицы: торговые марки «Фабрика качества», «Великолукский мясокомбинат», «Рублевский», «Мясной дом Бородина», «Новгородский бекон». По ГОСТу в молочных сосисках идет только говядина и свинина. Также в нескольких пачках производитель положил вместо мяса свиную шкуру, по-другому коллагеновый животный белок. «Коллаген» присутствует в следующих образцах: «Велком», «Рублевский», «Мясной дом Бородина», «Новгородский бекон».

– Коллагеновый белок получают путем обезвоживания, обезжиривания и измельчения свиной или говяжьей шкурки,–объясняет профессор Санкт-Петербургского университета ИТМО Александр Ишевский . – По свойствам это белок животного происхождения, что выгодно отличает его от крахмала, который легко обнаружить в колбасе с помощью йода буквально в домашних условиях, и от растительного белка, который выявит простейшая лабораторная проверка. Добавляют коллаген, чтобы заменить дорогое мясное сырье, к тому же он обладает свойствами загустителя – связывает влагу и дает нужный производителю объем готового продукта.

Но были три торговые марки, чьи сосиски полностью соответствуют государственному стандарту. Среди них «Иней», «Анком», «Ближние Горки».