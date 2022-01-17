В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти восьмимесячного малыша

СК возбудил уголовное дело после смерти 8-месячного малыша в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

СК возбудил уголовное дело после смерти 8-месячного ребенка в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом «Комсомолке» сообщили в аппарате Анны Митяниной, уполномоченного по правам ребенка в Северной столице. Напомним, вечером 16 января тело малыша нашел дедушка, причины смерти сейчас устанавливают судмедэксперты. Оказалось, что у малыша неблагополучная семья. Мать активно выпивала алкоголь. Вмешательство органов опеки не помогло вразумить женщину.

- Дело возбудили по статье ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Родителей погибшего младенца допрашивают. В августе маму ребенка ставили на учет в качестве родителя, который ненадлежащим образом исполняет свои обязанности. После проверки в декабре семью признали уже находящейся в социально-опасном положении, - рассказали «Комсомолке» в аппарате детского омбудсмена Петербурга.

Добавим, что родителям ребенка может грозить до трех лет колонии.