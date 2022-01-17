«Королеву» сосулек нашли на доме на юго-западе Петербурга

В Петербурге нашли самую огромную сосульку. Фото: vk.com/krasnoe_selo

«Королеву» сосулек обнаружили жители юго-запада Петербурга. Как пишет очевидец в сообществе «Транспортный коллапс, Красное Село» во «Вконтакте», глыба льда высотой почти в три этажа находится на административном здании по адресу улица Свободы, д.53, к.3. На месте располагается компания «Экрос-строй». Местные жители гадают, как сосулька удержалась на здании даже во время оттепели. Кто-то отшучивается, что глыба льда отвалится вместе со стеной.

Опасное место огородили. Фото: vk.com/krasnoe_selo

- Смотрите, какая красивая мегасосулища наросла! Кто-то даже заботливо огородил тротуар, дабы она кого не убила. Но нужно не огораживать, а устранять, - пишет автор фотографий с места.

Очевидец добавляет, что пожаловался на сосульку на портал «Наш Санкт-Петербург», чтобы коммунальщики побыстрее среагировали на проблему. Вот только интересно, как аккуратно сбить эту «скалу».