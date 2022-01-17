Гололед в Петербурге задержится еще минимум на неделю

Синоптики пообещали Петербургу продолжительный гололед. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Петербурга придется терпеть гололед еще минимум неделю. О прогнозе на семидневку с 17 по 23 января рассказал «Комсомолке» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. По словам специалиста, температурные качели пока еще остаются в Северной столице. В основном, ночью столбик термометра будет уходить в минус, а днем держаться около нуля или в небольшом плюсе. Исключение – погода во вторник и среду, когда в городе подморозит.

- На зиму пенять точно не стоит. Она уже сполна дала и снега, и мороза. Просто оттепель пришла действительно очень резко. По сути, за сутки температура повысилась на 25 градусов. Безусловно, появляющаяся наледь плохо сказывается на таком мегаполисе как Петербург, но что делать – оттепельная погода остается, - сообщил «КП-Петербург» известный синоптик.

Ранее «Комсомолка» писала о массовых жалобах петербуржцев на гололед. В травмпункты города все чаще поступают пострадавшие от падений на скользких тротуарах.