В Петербурге скончалась одна из последних праведников народов мира. Фото: Александр ГЛУЗ

Умерла праведник народов мира из Петербурга Тамара Романова. Обладательница почетного звания скончалась на 100-м году жизни. О скорбной вести пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на Российский еврейский конгресс. О причинах смерти не сообщается.

Праведницей народов мира Тамара Григорьевна стала в 1998 году. Все благодаря своему героическому поступку – в оккупированном Житомире Романова вместе с семьей укрывала от нацистов еврейскую одноклассницу и ее маму.

- За этот подвиг присудили почетное звание праведника народов мира, а Российский еврейский конгресс в течение многих лет оказывал ей ежемесячную поддержку, - рассказывают в издании.

К слову, сейчас в России осталось всего двое праведников народов мира.