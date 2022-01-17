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Общество17 января 2022 19:59

Умерла праведник народов мира из Петербурга Тамара Романова

На 100-м году жизни умерла праведник народов мира из Петербурга Тамара Романова
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге скончалась одна из последних праведников народов мира.

В Петербурге скончалась одна из последних праведников народов мира.

Фото: Александр ГЛУЗ

Умерла праведник народов мира из Петербурга Тамара Романова. Обладательница почетного звания скончалась на 100-м году жизни. О скорбной вести пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на Российский еврейский конгресс. О причинах смерти не сообщается.

Праведницей народов мира Тамара Григорьевна стала в 1998 году. Все благодаря своему героическому поступку – в оккупированном Житомире Романова вместе с семьей укрывала от нацистов еврейскую одноклассницу и ее маму.

- За этот подвиг присудили почетное звание праведника народов мира, а Российский еврейский конгресс в течение многих лет оказывал ей ежемесячную поддержку, - рассказывают в издании.

К слову, сейчас в России осталось всего двое праведников народов мира.

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