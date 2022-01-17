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Здоровье17 января 2022 20:23

В Петербурге усилили подготовку больниц к резкому росту нагрузок из-за «омикрона»

По словам губернатора Александра Беглова, рост заболеваемости коронавирусом может быть вертикальным
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Смольный заявил об усилении сил медиков к борьбе с новым штаммом коронавируса.

Смольный заявил об усилении сил медиков к борьбе с новым штаммом коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге усилили подготовку больниц к резкому росту нагрузок из-за волны «омикрона». Об этом сообщил губернатор Александр Беглов после слов о том, что в городе в ближайшие дни может быть вертикальный подъем суточной заболеваемости по причине распространения нового штамма инфекции. Как заверят в Смольном, в городе достаточное количество свободных коек. Дело в том, что сейчас горожане в основном лечатся на дому, поскольку болеют инфекцией не в тяжелом состоянии, требующем госпитализации.

- Мобилизуем силы и средства. Оперативно решаем кадровые вопросы наших стационаров и амбулаторного звена. Дал поручение готовиться к увеличению тестирования и проведения КТ-исследований. Будут создаваться дополнительные бригады скорой помощи, - отметил Александр Беглов.

Ранее губернатор высказался, что считает неприемлемыми любые разногласия насчет введения QR-кодов в Петербурге. По данным «Комсомолки», эта ограничительная мера пробудет в Северной столице еще минимум месяц.