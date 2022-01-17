Крошик укутался в снежной кроватке, а петербуржцы ему по-доброму завидуют. Фото: vk.com/sealrescue

Любимец петербуржцев Крошик облюбовал снежную кроватку возле своего бассейна в Центре реабилитации морских млекопитающих. Милую фотографию с места опубликовали сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы во «Вконтакте». Напомним, недавно Крошик наконец-то помирился с другим обитателем Центра – Шлиссиком. Младший ластоногий все время гонял старшего, но в одну из недавних ночей они выяснили отношения и теперь спокойно играют вместе и спят по раздельности. «Ветеран» Крошик этому только рад.

Незваных гостей Крошик пугается, поэтому может быстро проснуться и спрятаться в бассейн. Фото: vk.com/sealrescue

- Крошик спит в своей кроватке. Ближе не подобраться – он тут же убегает в воду. Шлиссик тоже всегда спит в своей отдельной кровати, если кому-то очень уж интересно. Сейчас и морозов-то лютых особенно не было. Так что зимуют по-взрослому пока. Ну и теперь друг с другом много времени играют, заодно и согреваются, - рассказывают сотрудники Фонда.

Подписчики нерпы умиляются фотографии и признаются, что завидуют сладкому сну Крошика.