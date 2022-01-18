Последние новости в Санкт-Петербурге на 18 января 2022 года: «Фекальное» уголовное дело и вертикальный рост заболеваемости из-за «омикрона»

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 18 января 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 18 января 2022 года. Полиция возбудила уголовное дело в отношении московского художника, слепившего снежные фекалии на Марсовом поле. Причина – надругательство над местом захоронения. Вскоре мужчине изберут меру пресечения, тем временем его коллеги и друзья просят подписать петицию с требованием прекратить преследование творца.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов спрогнозировал вертикальный подъем заболеваемости коронавирусом из-за нового штамма «омикрон». Смольный уже распорядился усилить работу больниц и стационаров, город мобилизует все силы. К сожалению, в за сутки Северной столице заразилось инфекцией рекордное количество человек – больше 4 тысяч.

Звездные петербуржцы раскритиковали Сергея Шнурова за его клип про замусоренный город. Напомним, музыкант спел про актуальные проблемы Северной столицы – плохую уборку отходов, снега и наледи. Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил об оскорблении гимна города и всех горожан, пожурив рокера за мат. А директор Эрмитажа Михаил Пиотровский увидел в клипе политический заказ без искренности.

А наши журналисты разложили по косточкам провал мусорной реформы и объяснили, почему все так произошло.