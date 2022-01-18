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Общество18 января 2022 4:43

До -6 градусов и сильный гололед ждут жителей Петербурга во вторник днем

Осадков не прогнозируется
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Во вторник в Петербурге будет очень скользко.

Во вторник в Петербурге будет очень скользко.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заморозки после двух дней слякоти превратят улицы Петербурга в каток. Такой прогноз с предупреждением дает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды.

- 18 января переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -4...-6 градусов. На дорогах сильная гололедица, - сообщает городской гидрометцентр.

Атмосферное давление будет повышаться и достигнет 162 мм ртутного столба, что практически составляет норму для Петербурга.

Однако, уже завтра погода снова резко изменится. Если ночью будет до -10 градусов и со снегом, то днем на Крещенье резко потеплеет до +2. Снег станет мокрым и превратится в морось. Атмосферное давление снова пойдет вниз.

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