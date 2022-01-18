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Общество18 января 2022 5:24

Гребень антициклона вернет солнце в Петербург

На сутки в городе задержится морозная погода
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Во вторник в Петербурге будет солнечно.

Во вторник в Петербурге будет солнечно.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Циклон «Ханнелоре» покинул Петербург и унес свои снега в сторону Москвы. До прихода следующего заряда пасмурной погоды город на Неве на сутки останется под влиянием антициклона, который вернет петербуржцам мороз и солнце.

- Санкт-Петербург: долгожданное солнце и легкие морозы. 18 января, синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует небольшой, промежуточный гребень антициклона. Он на короткое время уменьшит плотность облаков и прекратит осадки, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем в городе ожидается около -4…-6 градусов, по Ленинградской области будет -3…-8, что близко к климатической норме. Впрочем, надолго такая погода не задержится.

Уже следующей ночью северо-западный регион накроет теплый атмосферный фронт, который принесет снег. И если до утра еще будет прохладно, то днем 19 января термометры покажут до +2 градусов.

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