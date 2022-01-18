Эксперты опасаются массовых ошибок после введения единой квитанции за услуги ЖКХ в Петербурге

Появление единой квитанции должно быть удобным, но могут появиться и ошибки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты жилищной сферы опасаются массовых сбоев и ошибок в расчетах после введения единой квитанции на оплату услуг ЖКХ в Петербурге. О таком намерении накануне заявили в Смольном. Планируется объединить «ВЦКП «Жилищное хозяйство» (формирует «розовые» квитанции по квартплате) и АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» (счета за электричество и капремонт).

- На первом этапе технические ошибки будут. Это показала, например, ситуация с передачей взносов за капремонт в расчетный центр «Петроэлектросбыта», - рассказала «Невским новостям» член общественного совета при Жилищном комитете правительства Петербурга Алла Бредец.

Тогда, весной 2021 года, многим горожанам пришлось обрывать телефоны разных ведомств, чтобы добиться пересчета неправильно начисленных платежей. Теперь масштаб объединения будет еще больше. Да и платить теперь придется все сразу, а не частями, что многим было удобнее по финансовым причинам.

С другой стороны, по словам Бредец, чем меньше квитанций, тем меньше возможностей для мошенников. Но и следить за тем, не поддельная ли квитанция, придется куда внимательнее.

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