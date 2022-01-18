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Общество18 января 2022 6:07

Пассажиры метро пожаловались на столпотворение на «Новочеркасской»

На выход работает лишь один эскалатор, которого не хватает в час пик
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Пассажиры жалуются на столпотворение на "Новочеркасской".

Пассажиры жалуются на столпотворение на "Новочеркасской".

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пассажиры петербургской подземки, которые пользуются четвертой линией, пожаловались на утреннее столпотворение на станции «Новочеркасская». Там, в утренний час пик, на подъем работает лишь один эскалатор.

- На «Новочеркасской» уже второй день не включают на подъем второй эскалатор. Утром опять толкучка. Раньше было два и нормально поднимались, а теперь толпа не успевает пройти, - сообщили «КП-Петербург» читатели.

По их словам, загруженность нижнего вестибюля создает неудобства, чтобы успеть на работу, надо выходить из дома на несколько минут раньше.

В пресс-службе подземки ситуацию объяснили ремонтом.

- Всего там четыре эскалатора. Было два на спуск и два на подъем. Но с 10 января один эскалатор в ремонте. Поэтому сейчас работают три. По загруженности утром пускают два вниз, один наверх, а вечером наоборот. Поскольку пассажиропоток не слишком большой, режим работы станции на время ремонта не изменился, - отметили в подземке.

Работы на «Новочеркасской» продлятся до 4 марта.

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