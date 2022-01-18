У метро «Гостиный двор» будут раздавать ленточки Ленинградской Победы

Ленты Ленинградской Победы будут раздавать у метро в центре Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

18 и 27 января, в годовщины прорыва и снятия блокады, в городе на Неве будут вспоминать всех защитников и жителей Ленинграда. В эти же дни у станции метро «Гостиный двор» волонтеры будут раздавать оливково-зеленые ленты Ленинградской Победы – цветов колодки медали «За оборону Ленинграда».

- Получить ленту Ленинградской победы можно будет 18 и 27 января с 17:00 до 18:00 у наземного вестибюля станции «Гостиный двор», - сообщает пресс-служба метрополитена.

Акция проводится совместно Комитетом по молодежной политике Санкт-Петербурга и региональным отделением общероссийского движения «Волонтеры Победы».

Напомним, что всего в городе по случаю 79-й годовщины прорыва и 78-й годовщины снятия блокады запланированы более 100 торжественно-памятных мероприятий.