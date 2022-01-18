Полиция разыскивает участников драки в метро Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает участников драки в метрополитене. Вечером 15 января 2022 года в инспектор службы управления обеспечения транспортной безопасности заметила, что на платформе станции "Гостиный двор" происходит конфликт между пассажирами и позвонила в полицию. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- На место прибыл наряд полиции. Сотрудники установили очевидца, 36-летнего мужчину. Он рассказал, что потасовка завязалась еще в вагоне поезда, который прибыл на станцию "Маяковская". Три человека и еще один неизвестный пассажир повздорили. Один другому дал по лицу, - рассказал источник.

Тогда очевидец стал снимать происходящее на камеру. Поезд прибыл на станцию "Гостиный двор", и трое участников конфликта поспешили в подземный переход, направившись к выходу с "Невского проспекта" на канал Грибоедова.

По факту драки возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Виновных ищут.