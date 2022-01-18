Источник: причиной гибели 8-месячного ребенка на проспекте Энергетиков стало падение на пол с рук матери

Девочка погибла из-за того, что мать уронила ее на пол. Фото: прокуратура СПб

Травма головы, полученная при падении на пол с рук матери, могла стать причиной гибели 8-месячного ребенка на проспекте Энергетиков. Труп девочки днем 16 января обнаружил ее дедушка, живущий в той же квартире.

- Согласно судебно-медицинского исследования трупа ребенка 2021 года рождения, смерть наступила от тупой травмы головы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 25 декабря мать уронила свою дочь на пол, из-за чего та сильно ударилась головой, чему мать не придала значения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Сейчас 31-летняя женщина задержана, в отношении нее возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Матери грозит до двух лет лишения свободы.

Отметим, что женщина ранее уже была лишена родительских прав на первого ребенка. Она и ее муж не работают, часто выпивают. Семья стояла на учете, как проблемная.

Проверку по факту трагедии начала прокуратура.